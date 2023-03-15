Sokak ortasındaki silahlı çatışma kamerada

Konya'da sokak ortasında 2 grup arasından çıkan silahlı çatışmada, 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çatışma anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ayakkabıcılık yapan O.Y.'nin iş yerine, Melih E. ile Mert E. henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş açarak kaçtı. Bu sırada iş yerinde bulunan O.Y. ve arkadaşları silahla karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen Mustafa E. başından, yabancı uyruklu 1 kişi ise bacağından yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen Melih E., O.Y., ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa E. ile yabancı uyruklu 1 kişiye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, olay yerinden yaralı olarak kendi imkanlarıyla kaçan ve olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mert E. de, Konya Numune Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan Mert E.'nin hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olay anı kameraya yansıdı

Sokak ortasındaki çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Görüntülerde, 2 grup arasında silahlı şahısların rast gele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.