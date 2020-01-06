"Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin” belgeseli seyirciyle buluşacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü tarafından hazırlanan “Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin” adlı belgesel film 8 Ocak'ta Selçuklu Kongre Merkezinde seyirciyle buluşacak.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın proje yürütücülüğünü üstlendiği, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Salih Gürbüz'ün yaptığı ve Öğr. Gör. Mehmet Ali Sevimli'nin yazıp yönettiği “Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin” belgeseli 8 Ocak günü saat 14.00'te Selçuklu Kongre Merkezinde Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla gösterime sunulacak.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam Bilim Tarihi üzerine önemli çalışmalar yürütmüş olduğunu ve bu çalışmalarla İslam coğrafyasına özgüven aşıladığını aktaran Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte bizler bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük ve çalışmalarımız neticesinde bir karma sergi ve bir de 40 dakikalık belgesel ortaya çıkardık. Büyük emekler harcanarak oluşturulan belgeselimizin gösterimine fakültemiz personelini, öğrencilerimizi ve tüm Konyalı hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.