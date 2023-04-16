Son Ramazan eğlencesinde çocuklar doyasıya eğlendi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca hafta sonları gerçekleştirilen Ramazan eğlencelerinin sonuncusu Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çocuklar kadar büyüklerinde yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kültür merkezinde boş yer kalmadı. Çocuklar; köpük şov ve illüzyon gösterilerini büyük bir merakla ve keyifle izlerken, palyaço ve maskotlarla da yerlerinde dans edip gönüllerince eğlendi. Etkinlikte zaman zaman çocuklarda gösterilerde yer alırken program sonunda çocuklar için yüz boyama etkinleri de gerçekleştirildi.

Program bitiminde Akşehir Belediyesi tarafından salonu dolduran miniklere patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı.