Sonsuz Şükran köyünde toprak damlı kerpiç evlerde kar küreme mesaisi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sanatçılara kerpiç evlerinin olduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından toprak damlarda kar küreme mesaisi başladı.

Çavuş Mahallesi'ndeki sanatçıların köyü, kar yağışı sonrasında bembeyaz bir görüntüye büründü. Yer yer 10 santimin üzerinde kar örtüsünün bulunduğu yerleşim merkezinde kerpiç evlerin damları da beyaz örtüyle kaplandı. Her kar yağışı sonrası olduğu gibi eriyen kar sularının toprak damlardan evlerin içerisine akmaması için çalışma başlatan köyün gençleri ellerine aldıkları küreklerle damlara çıkıp imece usulü karları küredi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün Sorumlusu Mustafa Akyüz, ilçeye 10-15 santim aralığında kar düştüğünü vurgulayarak, sanatçı köyünün beyaz gelinliğini giydiğini söyledi. Köydeki yapıların Selçuklu mimarisi ile yapılan toprak damlı kerpiç evler olduğunu vurgulayan Akyüz, kış döneminde kar düştüğünde ise damlarda küreme çalışması yapmak gerektiğini belirtti. Bu çalışmanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Kış mevsiminin başlangıcında tuzlama ve yuvaklama çalışmasını da yaparak damların toprağını sıkıştırmıştık. Yağışın durmasıyla Çavuş Mahallesi'nden genç arkadaşlarla hemen organize olduk. Akşamdan don yaptığı için küreme biraz zor oldu ama güneşin çıkmasıyla işimiz biraz daha kolaylaştı. Burada yeni yapılanlarla sanatçılara ait 40 evimiz var, 18'ini temizledik. Tabi kolay iş yok, işin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Küreme işinde çalışan arkadaşlarımızın moral motivasyonunu da üst düzeyde tutarak, zaman zaman şakalaşarak damlarda hep birlikte çalışıyoruz. Kar temizliği bittikten sonra hava şartları uygun olursa, damlarda tekraren toprağı sıkıştırma işlemi yapmamız da gerekiyor" diye konuştu.