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Sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya’nın Yunak ilçesinde iki ailenin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde iki ailenin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı İmamoğlu Mahallesi yakınlarında bulunan tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çadırlarda kalan iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerinde havaya silahla ateş edilmesi üzerine sesi duyan çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Çıkan kavgada V.Y. ve E.Y. darp edilerek yaralandı. Yaralılar ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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