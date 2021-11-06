Sorgun, Özboyacı ve Başkan Altay Hadim ve Taşkent'in mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim ve Taşkent'e bağlı mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Hadim Yerköprü Şelalesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü üçüncü etap çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen AK Parti Konya Milletvekilleri Sorgun, Özboyacı ve Başkan Altay, daha sonra AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Adabalı, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ve AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ile birlikte ilçeye bağlı; Çetmi, Balcılar, Bolay ve Afşar mahallerini ziyaret etti. Sorgun, Özboyacı ve Başkan Altay, Taşkent'in ardından; Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özbahar'ın da katılımıyla Hadim'e bağlı Bademli, Gezlevi, Dedemli, Gerez, Bolat ve Eğiste mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde mahalle muhtarlarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler verdi.

Hizmetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek

İlk günden itibaren ilçelerde belirledikleri üç temel hedef için çalıştıklarının altını çizen Başkan Altay, “Birincisi, buralarda yaşayan insanımızın gelirinin artırılması. İkincisi, altyapı eksikliklerinin tamamlanması. Su, kanalizasyon ve ana arterlerin tamamlanması. Üçüncü olarak da şehirde olan sosyal hayatın ilçelerimizde, mahallelerimizde olması. Bu konuda milletvekillerimiz de en büyük destekçimiz. Birlik ve beraberlik içinde çaba sarf ediyoruz ve ilçedeki işleri de ilçe belediye başkanlarımızla, il teşkilatımızın koordinasyonunda yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu

“Biz şehrimizi tanıtmaya, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Konya 42 bin kilometrelik alanıyla Avrupa'nın birçok ülkesinden büyük bir coğrafya. Ama biz bir kilometre daha fazla asfalt yapalım, bir tesis daha fazla yapalım, bir çocuğu daha fazla sevindirelim diye gayret ediyoruz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da “Bizlerin tek amacı sizleri hakkıyla temsil edebilmek, sizlere hakkıyla hizmet getirebilmek. Bunun için koşturuyoruz. 31 ilçemizde, bütün mahallelerimizde sürekli vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışıyoruz. Sizlerin derdini yerinde görelim istiyoruz” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, “Bu bölgenin ulaşım problemini hallettik. Yerköprü Çevre Düzenlemesini siz de görüyorsunuz. En çok önemsediğimiz üçüncü hizmet de bölgenin sulanması. İlçelerimiz için, Konya'mız için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.