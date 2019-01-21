Sorgun: "Türkiye seçimleri tüm dünyadaki en güvenilir seçimlerdendir"

AK Parti MKYK Üyesi Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Türkiye seçimlerinin bütün dünyada ve Avrupa'da en güvenli ve güvenilir şekilde yapılan seçimlerden olduğunu söyledi.

Partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, bu seçimlere ilk defa ittifakla girildiğini belirterek, “Demokrasinin vazgeçilmezi bir seçime daha şurada iki buçuk ay kalmadı. 31 Mart Pazar günü Anayasa gereği Mart'ın son Pazar günü 5 yılda bir mahalli seçimler yapılıyor, inşallah bu seçimi yapacağız. Tabii bu seçimin iki temel özelliği var; birincisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçtikten sonraki ilk mahalli seçim. Bir diğer özelliği de ilk defa ittifakla girilen bir mahalli seçim. Bizim mevzuatımızda ittifaklar daha önce gayri resmi olarak yaşanıyor idi ancak geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde ilk defa anayasal temelleri atılmış oldu ki o zaman ben de AK Parti Seçim İşleri Başkanıydım. O mevzuatımızın hazırlanması bizim birimimiz tarafından yapıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine iki paket halinde, birinci paket 26 madde, ikinci paket de 10 madde halinde sunuldu. Hem seçim ittifakları hem de seçim güvenliği bakımından ve bunun kanuni temelleri oluşturulmuş oldu. Yerel seçimlerde de ilk defa uyguluyoruz. Bu seçimlere Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da Cumhur İttifakıyla giriyoruz. Bu ittifakın 30 büyükşehirden 27 büyükşehirde AK Parti aday gösterdi. Diğer 3 şehirde ise MHP aday açıklıyor ve AK Parti o adayları destekliyor. 30 tane ilimizin ilçelerinde de Cumhur İttifakı büyük bir nezaketle sürdürülen görüşmeler neticesinde büyükşehir ilçelerinde de ittifakla seçime giriliyor. Bu ittifakta ben yok, biz var ve ben önceliği yok benim partim değil benim ülkem benim geleceğim benim bekam önceliğim var. Hem AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan, hem Devlet Bahçeli partiniz mi, memleketinizin bekası mı dendiğinde, bin defa daha milletimizin, devletimizin bekası deriz. Bu bizim ortak paydamız. Bununla eğer deyim yerindeyse seçimlere mahsus olarak bir şey söylemiyoruz” dedi.

“Türkiye seçimleri bütün dünyada ve Avrupa'da en güvenli ve güvenilir şekilde yapılan seçimlerdendir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisinin (HDP) şimdiden seçim sonuçları için mazeret hazırladıklarını söyleyen Sorgun, “Gerek CHP, gerek HDP Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bunu yapıyorlar ve kamuoyu önünde de basın önünde de bunu yapıyorlar. Şimdiden seçim sonuçlarına mazeret hazırlama peşindeler. Efendim filan yerde boş adreste yüzlerce insan yaşıyormuş, filan köye bu kadar taşıma olmuş, filan yere hak etmediği halde oy kullandırılıyormuş... Şunu çok net ifade edeyim; 27 ay seçim işleri başkanlığı yapmış biri olarak, Türkiye seçimleri çok net ve iddialı söylüyorum bütün dünyada ve Avrupa'da en güvenli ve güvenilir şekilde yapılan seçimlerdendir. Bütün seçimlerde Türkiye'ye seçim gözlemcileri gelir. Avrupa'dan da gelir Asya'dan da gelir. AGİT'ten de gelir ve onların raporlarında Türkiye'de yapılan seçimlerin şeffaflığı, demokratikliği, katılımı, katılımda dünyada en önlerdeyiz, zaten Avrupa'ya hiç mukayese kabul etmez, Amerika da hiç mukayese kabul edilmez. Yüzde 85'leri geçen, yüzde 90'lara varan katılım bizim milletimizin gerçekten seçimlere ve demokrasiye verdiği önemi gösterir” şeklinde konuştu.