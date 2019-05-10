Sosyal Konut Kuraları Bakan Kurum'un katılımıyla çekilecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayata geçirilecek Konya Ardıçlı Sosyal Konut projesinin kura çekilişinin 11 Mayıs Cumartesi Günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılacağı törenle gerçekleştirileceğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek Ardıçlı Sosyal Konut projesinde başvurusu alınan kategorilerin kura çekilişi 11 Mayıs Cumartesi düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla yapılacak sosyal konutların kura çekilişinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Her zaman Konya'ya destek olan ve sosyal konutları Konya'ya kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Altay, kura çekilişinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, “Sosyal konutlar için diğer alıcı kategorisindeki hemşehrilerimizin başvurularını almıştık. Yine emeklilerimiz, en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri başvurularını tamamladı. 11 Mayıs Cumartesi Günü saat 12.00'de Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle bu kategorilerde konut sahibi olacak hemşehrilerimiz belli olacak” dedi. Sosyal konutlar için Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının başvurularının devam ettiğini söyleyen Başkan Altay, Organize Sanayi çalışanlarının kura çekiminin ileriki bir tarihte yapılacağını da sözlerine ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi - TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek 1.057 konut için Organize Sanayi çalışanları dışında başvuruları tamamlanan 554 konutun kuraları çekilecek. Organize Sanayi çalışanlarının başvuruları 17 Mayıs'a kadar devam edecek.