İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal medyada av paylaşımı yapan kişiye ceza

Konya’da avladığı yaban tavşanı ve bıldırcınların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan avcıya 8 bin 293 liralık ceza uygulandı.

Konya'da avladığı yaban tavşanı ve bıldırcınların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan avcıya 8 bin 293 liralık ceza uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü denetim ve takiplerini sosyal medyada da devam ettiriyor. Bu çerçevede yasa dışı av yapan kişileri takip altına alan Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, avladığı 2 yaban tavşanı ve 8 bıldırcının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı tespit edilen avcı hakkında cezai işlem uyguladı. Avcıya av dönemi dışında yaban tavşanı avı yaptığı ve avlanma esas ve usullerine uymadığı gerekçesiyle toplamda 8 bin 293 liralık para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.