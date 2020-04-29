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Sosyal medyada paylaştığı silahlar el konuldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek fotoğraflarının paylaşılması üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 20 adet fişek ele geçirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek fotoğraflarının paylaşılması üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 20 adet fişek ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve tüfek resimleri paylaştığı tespit edilen M.B. (39) isimli şahsı takibe aldı. Adresini tespit ettikleri şahsın evine baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 20 av fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, tüfeklere de el konuldu.

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