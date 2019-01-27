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Spor Toto Süper Lig: A. Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 19.

hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası önünde verdiği pası bekletmeden kaleye gönderen Marko Jevtovic'in şutu Antalyaspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu. 1-0


34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleciden geri döndü, Antalyaspor savunması topu son anda uzaklaştırdı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic


Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Selim, Yatabare, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Erdon Daci, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Zeki, Grando, Drole, Hakan, Serdar, Doukara,


Yedekler: Ferhat,Osman, Silva, Mustafa, Doğukan, Yekta, Harun, Mevlüt, Batuhan, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Jevtovic (dk.10) (A.Konyaspor)


Sarı kart: Drole (Antalyaspor)

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