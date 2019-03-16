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Spor Toto Süper Lig: A.Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 26.

hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Filipovic'in ceza sahası içinde yaptığı hatayla topu kapan Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu. 0-1


23. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında, Melnjak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.


27. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Jonsson'un verdiği pas sonrası ceza sahası içinde Zuta'nın şutu, savunmadan sekerek oyun alanına döndü.


43. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş


A.Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Mücahit


Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı, Hurtado, Jahovic


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Ç.Rizespor: Gökhan, Abdullah, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Aatif Chahechouhe, Muriç


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Moroziuk, Saadane, Çınar, Aminu, Nakoulma


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Vedat Muriç (dk. 14) (Ç.Rizespor)


Sarı kart: Musa (Ç.Rizespor), Volkan (A.Konyaspor)

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