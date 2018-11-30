Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic‘in şutu Haydar'dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Volkan, Amir, Moke, Fofana, Vedat, Yatabare

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Giorgos, Fabrice, Isaac, Efecan, Giannis, Ceyhun, Djalma, Papiss

Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Silva, Lucas, Hasan, Taha, Fernandes, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın