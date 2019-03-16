Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan Jahovic'in pasına hareketlenen Ömer Ali'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
62. dakikada Konyaspor atağında, Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top direkten oyun alanına döndü.
67. dakikada Vedat Muriç'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio, topu kaleci Serkan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-2
77. dakikada Rizespor ceza sahasında Skubic, Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
82. dakikada Hurtado'nun pasına hareketlenen Jahovic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Zuta, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic (Jahovic dk.46), Milosevic, Mücahit (Hurtado dk.59)
Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Rizespor: Gökhan, Abdullah (Moroziuk dk. 61), Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio (Nakoulma 88.dk ?) , Boldrin, Aatif Chahechouhe (Aminu dk. 75), Muriqi
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Saadane, Çınar
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Vedat Muriç (dk. 2) Samudio (dk. 67) (Rizespor)
Sarı kart: Musa, Abdullah (Rizespor), Volkan (Konyaspor)
Kırmızı Kart: Skubic (dk. 77) (Konyaspor)