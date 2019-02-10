İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


27. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in rakip takımın savunma oyuncusunu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.


35. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda caza sahası içinde seken topu kontrol eden Filipovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.


45+3. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Jevtovic'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Meler pozisyonu inceledikten sonra penaltıyı iptal etti.



Stat: Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic


Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Fofana, Opanasenko,Ferhat


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Bifouma, Adem


Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Ahmet, Barış, Buğra, Ömer, Eren, Aboubakar


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic (Konyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.