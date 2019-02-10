Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - E. Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in rakip takımın savunma oyuncusunu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
35. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda caza sahası içinde seken topu kontrol eden Filipovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
45+3. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Jevtovic'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Meler pozisyonu inceledikten sonra penaltıyı iptal etti.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic
Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Fofana, Opanasenko,Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Bifouma, Adem
Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Ahmet, Barış, Buğra, Ömer, Eren, Aboubakar
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic (Konyaspor)