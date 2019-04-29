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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 30.

hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada orta alanda Konyasporlu Ömer Ali'nin top kaybı yapması sonucu gelişen Galatasaray atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın vurduğu şut, sol kale direğinin yanından auta çıktı.


62. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin vurduğu şut, kaleci Muslera'da kaldı.


65. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında, Belhanda'nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Mbaye Diagne'nin vurduğu şut, kalenin sağından az farkla auta çıktı.


73. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Skubic'in verdiği pasla ceza sahası dışında orta alana yakın mesafede topla buluşan Jevtovic'in vurduğu şutu, kaleci Muslera uzanarak kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık,


Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Fallou Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali (Amir dk. 76), Milosevic, Fofana (Hurtado dk. 90 ?), Yatabare (Jahovic dk. 73)


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Opanasenko, Ferhat, Volkan, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye (Selçuk dk. 79), Fernando, Feghouli, Belhanda (Emre Akbaba dk. 75), Onyekuru (Mitroglou dk. 75), Mbaye Diagne


Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Uğur (Konyaspor), Fernando (Galatasaray)

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