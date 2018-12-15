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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topa gelişine sağ ayağıyla Trezeguet'in yaptığı voleyi kaleci Serkan yumruklayarak uzaklaştırdı. Tekrar oyun alanına dönen topa Eduok'un yerden pasına ayak uzatan Trezeguet'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.


25. dakikada Jahovic'e yapılan müdahale sonrası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başında Traore geçti. Ceza sahasına yakın bir noktadan kullanılan frikikte Traore'nin şutunda top az farkla yan ağlara gitti.


45+1. dakikada Fofana'ya yapılan faul sonrası kazanılan ve sağ çaprazdan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Traore'nin yaptığı ortayı kaleci Ramazan çift yumrukla uzaklaştırdı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan


Atiker Konyaspor: Serkan, Opanesenko, Uğur Demirok (Filipovic dk. 22), Diagne, Skubic, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Milosevic (Fofana dk. 41), Traore, Ömer Ali, Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Jonsson, Yatabare, Moke, Vedat, Fofana, Filipovic, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kasımpaşa: Ramazan, Viegneau, Youssef, Veysel, Popov, Sadiku, Josue Sa, Trezeguet, Tarkan, Eduok, Diagne


Yedekler: Eray, Murat Can, Pavelka, Koita, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Çağtay, Özgür


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Sarı kartlar: Tarkan, Youssef, Popov (Kasımpaşa), Diagne (Atiker Konyaspor)

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