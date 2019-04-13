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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 28.

hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Özer'in şutunda Diagne meşin yuvarlağı kale çizgisi önünden kornere yolladı.


22. dakikada Jahovic'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içinde Fofana ile yaptığı duvar pasının ardından topu ağlarla buluşturdu. 1-0


32. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın pasıyla buluşan Jahovic'in sağ çaprazdan şutu kalenin üstünden auta gitti.


39. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken


Atiker Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali, Turan, Ferhat, Traore, Hurtado, Amir, Yatabare, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, N'Dinga, Özer, Douglas, Emre, Diabate


Yedekler: Ali, Rochet, Fatih, Ziya, Mert, Torje, Kone,


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Ömer Ali (dk. 22)(Konyaspor), Diabate (dk. 39) (Sivasspor)


Sarı kart: Özer (Sivasspor)

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