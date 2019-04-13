Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 28.
hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Özer'in şutunda Diagne meşin yuvarlağı kale çizgisi önünden kornere yolladı.
22. dakikada Jahovic'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içinde Fofana ile yaptığı duvar pasının ardından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın pasıyla buluşan Jahovic'in sağ çaprazdan şutu kalenin üstünden auta gitti.
39. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Jahovic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali, Turan, Ferhat, Traore, Hurtado, Amir, Yatabare, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, N'Dinga, Özer, Douglas, Emre, Diabate
Yedekler: Ali, Rochet, Fatih, Ziya, Mert, Torje, Kone,
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Ömer Ali (dk. 22)(Konyaspor), Diabate (dk. 39) (Sivasspor)
Sarı kart: Özer (Sivasspor)