Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 28.
hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında, Atiker Konyapor ceza sahası içinde oluşan karambolde Emre'nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
67. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Douglas'ın vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Konyaspor: Serkan, Opanasenko (Hurtado dk. 59), Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan, Ömer Ali (Traore dk. 79), Milosevic, Fofana, Jahovic (Yatabare dk. 64)
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Ferhat, Amir, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, N'Dinga, Özer (Torje dk. 68), Douglas (Mert dk. 90 ?), Emre, Diabate (Kone dk. 90+3 ?),
Yedekler: Ali, Rochet, Fatih, Ziya, Kone
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Ömer Ali (dk. 22)(Konyaspor), Diabate (dk. 39) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Özer (Sivasspor), Diagne, Traore (Konyapor)