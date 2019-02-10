Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - E.Y. Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic'in vurduğu şut barajdan sekerek Malatyaspor kalecisi Farnolle'nin son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı.
60. dakikada orta alanda gelişen Malatyaspor atağında topla buluşan Bifouma ceza sahası dışından ilk vurduğu şutun savunmadan dönmesinin ardından topu yeniden kazanarak uzak köşeye yeniden şut çekti. Bu şutta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
74. dakikada sol kanatta gelişen Malatyaspor atağında Ahmed'in rakibinden sıyrılarak verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vurduğu şut ağlarla buluştu. 0-1
83. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içine verilen pasta topu almak için hareketlenen Jahovic kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1
90. dakika sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Aboubakar'ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Ömer'in boş kaleye vurduğu şut kale direğinin yanından auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic (Yatabare dk. 79 ?), Ömer Ali (Fofana dk. 56), Traore (Ali Çamdalı dk. 69), Milosevic, Jahovic
Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Uğur, Opanasenko, Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme (Aboubakar dk. 62), Bifouma (Ahmed dk. 73), Adem (Ömer dk. 82 ?)
Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Barış, Buğra, Eren
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic, Serkan, Jahovic, Ali Turan (Konyaspor), Donald, Aboubakar, Adem, Farnolle (EY. Malatyaspor)