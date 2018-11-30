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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Atiker Konyaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Isaac'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem devam kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının altından Atiker Konyaspor penaltı kazandı.


52. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


61. dakikada orta alanda topu kapan Jahovic rahip alana doğru hızla giderken Merih'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Merih'e direkt kırmızı kart gösterdi.


67. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Jonsson'un vuruşunda top filelere gitti. 2-0


90+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Traore'nin pasında penaltı çizgisinde topla buluşan Yatabere'nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic (Volkan dk. 56), Ömer Ali (Fofana dk. 72), Traore, Milosevic (Yatabare dk. 83 ?), Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Amir, Moke, Vedat


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Giorgos, Fabrice, Isaac (Silva dk. 66), Efecan (Fernandes dk. 46), Giannis (Lucas dk. 83 ?), Ceyhun, Djalma, Papiss


Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Hasan, Taha, Bobo


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Adis Jahovic (dk. 52 pen.), Jonsson (dk. 67) (Atiker Konyaspor)


Sarı kartlar: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor), Ceyhun, Isaac (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Merih Demiral (dk. 61) (Aytemiz Alanyaspor)

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