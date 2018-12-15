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Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Jahovic Veysel ile girdiği ikili mücadelede topu kaparak kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0


69. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada topu iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1


72. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına altıpas içinde iyi yükselen Mbaye Diagne kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-2


74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Skubic topu altıpas içine Jahovic'e çevirdi. Golcü oyuncu kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-2


82. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda Volkan Fındıklı kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Jahovic'in şutunda karambol yaşandı. Bu sırada topu önünde bulan Fofana'nın şutu filelere gitti. 3-2



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan


Atiker Konyaspor: Serkan, Opanesenko, Uğur Demirok (Filipovic dk. 22), Fallou Diagne, Skubic, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Milosevic (Fofana dk. 41), Traore (Yatabare dk. 79), Ömer Ali, Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Jonsson, Moke, Vedat, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kasımpaşa: Ramazan, Viegneau, Youssef, Veysel, Popov, Sadiku, Josue Sa, Trezeguet, Tarkan (Hakan dk. 65), Eduok (Koita dk. 65), Mbaye Diagne


Yedekler: Eray, Murat Can, Pavelka, Hasan, Mustafa Ethem, Onur, Çağtay, Özgür


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Jahovic (dk. 47 ve 74), Fofana (dk. 82) (Atiker Konyaspor), Mbaye Diagne (dk. 69 ve 72) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Tarkan, Youssef, Popov, Veigneau, Hakan, Koita (Kasımpaşa), Fallou Diagne, Filipovic (Atiker Konyaspor)

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