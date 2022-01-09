Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
26. dakikada Rahmanovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Michalak'ın yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Kerem'in ceza alanı dışı sol çaprazından orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
45. dakikada Kerem'in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Hakan'ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Yedekler: Eray, Adil, Ahmed Hassan, Nafican, Çekiçi, Barış, Musa, Ahmet Karademir, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Pedro Henrique, Kerem, James
Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Kayode, Yatabare, Sefa, Camara, Koray, Özkan,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Kerem (Sivasspor), Soner (Konyaspor)