İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında topla buluşan Vargas ceza sahası önü sol çaprazından kaleye yaptığı vuruşunda top üstten dışarı gitti.


9. dakikada sağ kanattan Michalak'ın pasıyla son çizgiye inen Skubic'in dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Muric'te kaldı.


15. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkıp topla buluşan Bytyqi ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Muric meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.


16. dakikada kaleci Vargas'ın degajıyla topla buluşan Vargas ceza alanı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic topu çeldi.


33. dakikada Konyaspor'un kullandığı korner sonrası uzaklaştırılan top ceza sahasına tekrar gönderildi. Sol çaprazda topu kontrol eden Abdülkerim'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


36. dakikada Svensson'un sağ kanattan yerden kale önüne yaptığı ortada Adil ters bir vuruş yaptı. Top az farkla üstten auta çıktı.


40. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda top kaleci Muric'te kaldı.


45. dakikada Vargas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Alper'de kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan


Yedekler: Erten, Cikalleshi, Nafican, Çekiçi, Musa, Oğulcan, Mpoku, Ahmet Karademir


Teknik Sorumlu: Osman Demir


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Yunus, Sinan, Stambouli, Vargas, Assombalonga, Bjarnason


Yedekler: Ferhat, Vedat, İsmail, Belhanda, Akintola, Metehan, Castro, Emrecan, Emircan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Sarı kartlar: Alper (Adana Demirspor), Adil, Rahmanovic (Konyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.