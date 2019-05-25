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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 34.

hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi.


22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali'nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare'nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu


Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Hurtado, Milosevic, Yatabare


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Jahovic, Amir, Fofana, Ali Karakaya, Opanasenko, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Akhisarspor: Halil, Vrsajevic, Musa, Rotman, Kadir, Aykut, Eray, Barbosa, Zeki, Regattin, Manu


Yedekler: Ali Şaşal, Bjarsmyr, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Cyriac, Rochet


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

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