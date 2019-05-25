Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 34.
hafta maçında Konyaspor evinde Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
76. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci Halil kornere çeldi.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali'nin ceza sahası içinde verdiği topuk pasında bekletmeden topa vuran Jonsson'un şutunu kaleci Halil güçlükle kornere çeldi.
90+1. dakikada orta alandan gelişen Akhisarspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Regattin'in Manu'ya verdiği pasta Jevtovic araya girerek topu kornere attı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim (Mücahit Can Akçay dk. 87 ?), Uğur, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Hurtado (Fofana dk. 56), Milosevic, Yatabare (Jahovic dk. 67)
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Amir, Ali Karakaya, Opanasenko
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Akhisarspor: Halil, Vrsajevic, Musa, Rotman, Kadir, Aykut (Doğukan dk. 90 ?), Eray (Ali Kaan dk. 73), Barbosa (Gökmen dk. 87 ?), Zeki, Regattin, Manu
Yedekler: Bora, Bilal Bokila, Göksu, İlke, Yavuz
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Sarı kartlar: Uğur, Fofana (Konyaspor)