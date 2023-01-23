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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.


10. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Konyaspor savunmasından seken top ceza sahası önü sol çaprazına doğru gitti. Bu pozisyonda gelişine sert vuran Tolga'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


16. dakikada Çekiçi'nin ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.


19. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


38. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Diouf


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Muric, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Ikpeazu, Mehmet Büyüksayar, Ahmet Karademir


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Zahid, Pedrinho, Chatzigiovanis, Sowe


Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Güngördü, Macheda, Ariyibi, Yasin Güreler, Beridze, Arda Ünyay, Berkay Ateşyakan, Taylan Antalyalı, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Atakan Çankaya (Ankaragücü)

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