İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 30.

hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ taraftan kullandığı korner vuruşu sonrasında, kaleci Muslera'dan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in vurduğu şut, kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.


17. dakikada orta alanda gelişen Galatasaray atağında, Diagne'nin verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin vurduğu şut, kalenin üzerinden auta çıktı.


41. dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında, Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Galatasaraylı Diagne, ceza sahası içinde Konyasporlu Diagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak daha öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık,


Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Fallou Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Opanasenko, Ferhat, Volkan, Hurtado, Amir, Jahovic, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mbaye Diagne


Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Selçuk, Emre Akbaba, Mitroglou, Yunus, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.