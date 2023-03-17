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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Mahir Emreli'nin kale önüne doğru sert çevirdiği topu son anda kaleci Muslera kontrol etti.


17. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Icardi'nin kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


23. dakikada Oliveira'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.


29. dakikada yapılan ortada seken topa ceza sahası içi sağ çaprazında Boey'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.


31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem'in pasında Rashica topu rakibinden kurtarıp vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1


45+5. dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Furkan Ürün


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Paz dk. 33 ?), Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhammet Demir


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Cebrail Karayel, Diouf


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Torreira, Yunus Akgün, Zaniolo, Gomis, Adekugbe, Emin Bayram, Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Rashica (dk. 31) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Mahir Emreli, Ahmet Oğuz (Konyaspor), Berkan Kutlu, Icardi (Galatasaray)

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