Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafayla indirdiği topa arka direkte Soner vurdu, kaleci Günay topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Muhammet kale önünde meşin yuvarlağı filelere yollamak istedi ancak kaleci Günay yine başarılı oldu.

28. dakikada Bytyqi ile verkaç yaparak ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muhammet'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay topu çelmeyi başardı. Günay'dan seken top üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşmak isteyen Michalak, rakibi Sagal'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Guilherme'nin şutunu kaleci Günay soluna uzanarak çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Soner, Bytyqi, Muhammet

Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Muric, Ikpeazu, Oğulcan, Mehmet, Bruno Paz, Amilton, Diouf

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay, Toşca, Jevtovic, Arda, Kitsiou, Abdulkadir, Furkan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Pekhart

Yedekler: Burak, Veliu, Halil, Hanousek, Mirza, Ömürcan, Onurhan, Markovic, Merkel, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Adil (Konyaspor), Kitsiou, Jevtovic (Gaziantep FK)