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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önü sol çaprazında Bytyqi'nin önünde kaldı. Bytyqi'nin şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından köşe vuruşunda Adil'in topa elle müdahale etmesi sonucu gol iptal edildi.


55. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Michalak kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.


60. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Adil kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.


85. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Arda topa dokundu kaleci Sehic kurtardı. Seken topu tekrar Arda kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1


90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında yapılan ortaya arka direkteki Çekiçi'nin dokunduğu topu kaleci Günay çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral


Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak (Muric dk. 83 ?), Çekiçi, Soner (Bruno Paz dk. 75), Bytyqi (Ikpeazu dk. 86 ?), Muhammet (Diouf dk. 75)


Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Oğulcan, Mehmet, Amilton


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gaziantep FK: Günay, Toşca, Jevtovic, Arda, Kitsiou, Abdulkadir (Merkel dk. 76), Furkan, Sagal (Hanousek dk. 76), Maxim, Figueiredo (Mirza dk. 90+5 ?), Pekhart (Markovic dk. 57)


Yedekler: Burak, Veliu, Halil, Ömürcan, Onurhan, Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Arda (dk. 85) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Adil, Çekiçi (Konyaspor), Kitsiou, Jevtovic, Furkan, Arda, Figueiredo (Gaziantep FK)

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