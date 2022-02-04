Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

21. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme, Ahmed Hassan ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Guilherme'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

27. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde Adil'den seken top Abdülkerim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak hakem Cüneyt Çakır Rahmanovic'in kaleci Okan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Konyaspor: Erten, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Ahmed Hassan

Yedekler: Eray, Anicic, Bytyqi, Çekiçi, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Umut

Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Doukara, Balde, Douglas, Sergen, Furkan, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş