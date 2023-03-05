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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası önü sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.


29. dakikada rakip yarı alanından topla kaleye doğru ilerleyen Bajic'in ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.


32. dakikada Moreno'nun pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo'nun dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top auta gitti.


37. dakikada Mahir atılan uzun topla ceza sahası içinde topu göğsüyle indirip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Muhammet Demir


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muric, Kahraman Demirtaş, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Paz, Cebrail Karayel


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Giresunspor: Ferhat Kaplan, Görkem Sağlam, Arias, Perez, Alper Uludağ (Faruk can Genç dk. 45+4 ?), Campuzano, Meija, Serginho, Savicevic, Sainz, Bajic


Yedekler: Onurcan Piri, Talha Unvan, Arda Kılıç, Faustin, Kuwas, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kartlar: Bouchalakis (Konyaspor), Ferhat Kaplan (Giresunspsor)

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