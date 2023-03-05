Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo'nun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

55. dakikada Soner'in sağ kanattan son çizgiye inerek arka direğe yaptığı ortaya Moreno kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

59. dakikada geri pas alan Sehic'ten ceza alanında topu kapan Bajic'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

69. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Moreno'nun sert şutunda kaleci Ferhat topu çelmeyi başardı.

78. dakikada derin bir pasla sol kanattan ceza sahasına hızla giren Sainz'ın çaprazdan sert vuruşunda kaleci Sehic topu kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasın önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda kaleci Ferhat topu çeldi.

90+2. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Muric ceza yayına doğru yönelip şık bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.

90+9. dakikada ceza yayının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Muric'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Ferhat kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar, Hüüseyin Aylak, Ali Can Alp

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Paz dk. 74), Bouchalakis, Mahir Emreli (Muric dk. 58), Pozuelo (Çekiçi dk. 58), Moreno (Mehmet Büyüksayar dk. 80), Muhammet Demir

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Görkem Sağlam, Arias, Perez, Alper Uludağ (Faruk Can Genç dk. 45+4), Campuzano (Kadir Seven dk. 90+4 ?), Meija, Serginho, Savicevic (Kuwas dk. 72), Sainz, Bajic (Murat Akpınar dk. 72)

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Unvan, Arda Kılıç, Faustin, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Bouchalakis, Paz, Ahmet Oğuz (Konyaspor), Ferhat Kaplan, Sainz, Faruk Can Genç, Alper Uludağ (Giresunspsor)