Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - İstanbulspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, İstanbulspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ethemi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Cebrail kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlak ağlarlar buluştu. 0-1
74. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Jensen'de kaldı.
90+3. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Jensen'in ellerinde kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Cem Özbay, Yusuf Bozdoğan
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 60), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Oğulcan Ülgün dk. 60), Muric (Pavicic dk. 46), Çekiçi (Ikpeazu dk. 74), Michalak, Diouf
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Büyüksayar, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 90+4 ?), Ba (Vefa Temel dk. 80), Lokilo (Emir Gültekin dk. 67), Muammer Sarıkaya, Rroca (Mehremic dk. 80), Ethemi, Eze (Topalli dk. 67)
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Yusuf Özer, Guri
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Cebrail Karayel (dk. 67 k.k.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Bruno Paz, Michalak (Konyaspor), Eze, Okan Erdoğan, Duhaney (İstanbulspor)