Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Amir, Fofana, Milosevic

Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ali Çamdalı, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Umut, Kravets

Yedekler: Muammer, Levent, Hakan, Hasan, Berkant, Mert, Asamoah, Varela, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan (Konyaspor)