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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.


39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Amir, Fofana, Milosevic


Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ali Çamdalı, Mücahit Can


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Umut, Kravets


Yedekler: Muammer, Levent, Hakan, Hasan, Berkant, Mert, Asamoah, Varela, Nurettin


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan (Konyaspor)

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