Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Moreno'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo'nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis'in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Diouf

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Muriç, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Michalak, Bruno Paz, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Kolovetsios, Attamah, Kemen, Emrah Başsan, Cardoso, Mensah, Mane, Thiam

Yedekler: Mehmet Öztürk, Karimi, Gavranovic, İlhan Parlak, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Mehmet Öztürk, Arif Kocaman, Uzodimma, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)