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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada orta sahadan gelişen Kayserispor atağında Deniz'in verdiği ara pas ile topla buluşan Kravets'in ceza sahası içine girip vurduğu şut az farkla auta çıktı.


59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Şamil'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir noktada Deniz'in dokunduğu top, Konyasporlu Filipovic'e çarparak ağlarla buluştu. 0-1


79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes'in vurduğu sert şut kaleci Serkan'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.


82. dakikada orta sahadan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit Can'ın vurduğu şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin


Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan (Ali Çamdalı dk. 65), Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore (Mücahit Can dk. 56), Amir, Fofana, Milosevic


Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat,


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Kayserispor: Lung,Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Deniz (Levent dk. 90+4 ?), Chery (Varela dk. 84 ?), Umut, Kravets (Hasan dk. 67)


Yedekler: Muammer, Hakan, Berkant, Mert, Asamoah, Nurettin


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Deniz (dk. 59) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan, Skubic (Konyaspor), Atila (Kayserispor)

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