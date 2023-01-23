Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Marlon'un sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Sowe topu kafayla indirdi. Penaltı noktasına doğru gelen topu Zahid düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 0-1
54. dakikada rakip yarı alanında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
78. dakikada Ankaragücü'nün sağdan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu Beridze kontrol etti ve şutunu çekti fakat top üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 79 ?), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Oğulcan Ülgün dk. 59), Michalak (Mehmet Büyüksayar dk. 88 ?), Çekiçi (Ikpeazu dk. 60), Bytyqi (Muric dk. 59), Diouf
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya (Fıratcan Üzüm dk. 46), Radakovic, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Yasin Güreler dk. 85 ?), Zahid (Ariyibi dk. 90+5 ?), Pedrinho (Taylan Antalyalı dk. 71), Chatzigiovanis (Beridze dk. 71), Sowe
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Güngördü, Macheda, Arda Ünyay, Berkay Ateşyakan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Zahid (dk. 51) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Atakan Çankaya, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)