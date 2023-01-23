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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Marlon'un sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Sowe topu kafayla indirdi. Penaltı noktasına doğru gelen topu Zahid düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 0-1


54. dakikada rakip yarı alanında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.


78. dakikada Ankaragücü'nün sağdan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu Beridze kontrol etti ve şutunu çekti fakat top üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 79 ?), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Oğulcan Ülgün dk. 59), Michalak (Mehmet Büyüksayar dk. 88 ?), Çekiçi (Ikpeazu dk. 60), Bytyqi (Muric dk. 59), Diouf


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya (Fıratcan Üzüm dk. 46), Radakovic, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Yasin Güreler dk. 85 ?), Zahid (Ariyibi dk. 90+5 ?), Pedrinho (Taylan Antalyalı dk. 71), Chatzigiovanis (Beridze dk. 71), Sowe


Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Güngördü, Macheda, Arda Ünyay, Berkay Ateşyakan


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gol: Zahid (dk. 51) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Atakan Çankaya, Gökhan Akkan (MKE Ankaragücü)

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