İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına giren Çekiçi, rakibini çalımlayıp kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç kornere çelmeyi başardı.


8. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.


27. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Cikalleshi'nin kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.


39. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hafez rakibini çalımlayıp yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalıkxx, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak


Teknik Direktör: İlhan Palut


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Mounir, Adem


Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Haqi, Bwalya, Atakan, Nshimirimana, Mert Miraç, Muhammed


Teknik Direktör: Marius Şumudica

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.