Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına giren Çekiçi, rakibini çalımlayıp kaleye gönderdiği topu kaleci Ertaç kornere çelmeyi başardı.
8. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
27. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Cikalleshi'nin kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.
39. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hafez rakibini çalımlayıp yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalıkxx, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi
Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Mounir, Adem
Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Haqi, Bwalya, Atakan, Nshimirimana, Mert Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Şumudica