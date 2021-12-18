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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunda top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topu Mukairu kafayla boş kaleye göndermek istedi, ama Skubic son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


36. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.


38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunu kaleci Boffin çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar, Amir, Soner, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Çekiçi, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak


Teknik Direktör: İlhan Palut


Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Poli, Milosevic, Güray, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Ersin, Erkan, Ghacha, Gökdeniz


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)

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