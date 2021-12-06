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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yerden ceza alanına gönderdiği topa Soner vuruşunu yaptı ama top kaleci Ertaç'da kaldı.


67. dakikada sağ kanattan Hafez'in ceza sahasına yaptığı ortaya Adem'in kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.


80. dakikada Serdar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Guilherme'nin gelişine şutunu kaleci Ertaç topu son anda çeldi.


87. dakikada Bytyqi'nin sağ kanttan penaltı noktasına gönderdiği topa Rahmanovic vurdu, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağın kornere çıkmasını sağladı.


90+3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in sert şutunu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum


Konyaspor: Sehic, Skubic (Michalak dk. 86 ?), Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Mpoku dk. 61), Hadziahmetovic, Serdar, Çekiçi (Rahmanovic dk. 61), Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Ahmet Karademir


Teknik Direktör: İlhan Palut


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Mallan, Aabid (Nshimirimana dk. 90+4 ?), Ndong, Mounir, Adem (Haqi dk. 90+1 ?)


Yedekler: Ahmet, Gameli, Ndizeye, Mert, Bwalya, Atakan, Mert Miraç, Muhammed


Teknik Direktör: Marius Şumudica


Sarı kartlar: Abdülkerim, Rahmanovic (Konyaspor), Şumudica (Teknik Direktör), Hafez, Sadık (Yeni Malatyaspor)

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