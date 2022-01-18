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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa Michalak'ın vurdu, bu topu kale çizgisi üzerinde Alper çıkardı. Dönen topa bu kez Skubic vurdu ancak Alper bir kez daha çizgi üzerinde gole engel oldu.


53. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Muric'ten döndü. Kale önünde kalan topu Rahmanovic tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0


79. dakikada ceza sahası önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda savunmaya da çarpan top direğin dibinden dışarı gitti.


82. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Assombalonga'nın sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 90 ?), Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic (Mpoku dk. 78), Bytyqi (Çekiçi dk. 90 ?), Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 69)


Yedekler: Erten, Nafican, Musa, Ahmet Karademir


Teknik Sorumlu: Osman Demir


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper (İsmail dk. 69), Yunus, Sinan (Castro dk. 77), Stambouli, Vargas (Akintola dk. 77), Assombalonga, Bjarnason


Yedekler: Ferhat, Vedat, Belhanda, Metehan, Emrecan, Emircan


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Gol: Rahmanovic (dk. 53) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Alper, Assombalonga (Adana Demirspor), Adil, Rahmanovic, Skubic (Konyaspor)

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