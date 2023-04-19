Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cherif Ndiaye, ceza yayından içeriye giren Onyekuru'ya pasını çıkardı. İki rakibini çalımlayan Onyekuru'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

6. dakikada Adana Demirspor'un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Morel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan kale önüne yerden gönderdiği topu Badou N'Diaye düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada Adana Demirspor'un taç atışı sonrası sağ kanatta topu rakibinden çalan Mahir, topla birlikte ceza yayına doğru kat etti. Bu oyuncunu ceza sahasına girmeden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

44. dakikada Akintola'dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre, rakiplerini çalımladı ve uzak direğe doğru yerden vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Mahir Emreli, Pozuelo, Moreno, Diouf

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Muhammet Demir, Pavicic, Muric, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Michalak, Bruno Paz, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli, Badou N'Diaye, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Yedekler:Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Belhanda, Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Yusuf Sarı, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Badou N'Diaye (dk. 28) (Adana Demirspor), Mahir Emreli (dk. 41) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Badou N'Diaye (Adana Demirspor), Moreno (Konyaspor)