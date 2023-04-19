Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Akintola'nın Bouchalakis'e yaptığı faul sonrası hakem Sarper Barış Saka VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Akintola'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.
53. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Cherif Ndiaye, Onyekuru'nun pasıyla karşı karşıya kaldı. Ndiaye, Sehic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını işaret etti.
56. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı ve kaleciye farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2
65. dakikada ceza yayı önü sağ çaprazında topla buluşan Emre'nin sert şutunu kaleci Sehic kurtarmayı başardı.
90+2. dakikada savunmayı az adamla yakalayan Adana Demirspor atağında Gulbrandsen'in pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Belhanda'nın şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
90+6. dakikada sol kanattan gönderilen pasla penaltı noktasında topla buluşan Diouf ceza yayına pasını çıkardı. Soner'in gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Bruno Paz dk. 60), Mahir Emreli (Muric dk. 60), Pozuelo (Muhammet Demir dk. 60), Moreno (Michalak dk. 74), Diouf
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli (Manev dk. 74), Badou N'Diaye (Furkan Soyalpdk. 84), Akintola, Onyekuru (Gökhan İnler dk. 57), Emre Akbaba (Belhanda dk. 74), Cherif Ndiaye (Gulbrandsen dk. 84)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Badou N'Diaye (dk. 28), Cherif Ndiaye (dk. 56 pen.) (Adana Demirspor), Mahir Emreli (dk. 41) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Akintola (dk. 48) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Badou N'Diaye, Svensson (Adana Demirspor), Moreno, Sehic, Mahir Emreli (Konyaspor)