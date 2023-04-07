Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Çekiçi, Guilherme'nin soldan ters kanada gönderdiği topu bekletmeden kale önüne çevirdi. Diouf yakın mesafede topa dokundu ancak kaleci Leite gole izin vermedi.

20. dakikada Çekiçi'nin sağdan verdiği pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet'in şutunda takım arkadaşı Diouf'a da çarpan top yandan auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Moreno topu ceza sahasına çevirdi. Muhammet'in ıskaladığı topu Diouf kontrol edip kaleye gönderdi. Kaleci Leite'nin çeldiği topu kale önünde Muhammet tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

30. dakikada Ndao'nun sağ kanattan kale önüne ortaladığı topa iyi yükselen Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

37. dakikada Guilherme'nin soldan kullandığı kornerde Uğurcan'ın kafa vuruşunda top arka direğe doğru gitti. Diouf'un direk dibinde kaleye göndermek istediği top yan ağlarda kaldı.

45. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya Wright kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğe de çarparak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Çekiçi, Soner Dikmen, Bruno Paz, Moreno, Diouf, Muhammet Demir

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Muriç, Mahir Emreli, Kahraman Demirtaş, Pozuelo, Bouchalakis, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao, Fredy, Larsson, Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Erdal Rakip, Bertuğ Yıldırım, Nakajima, Mampasi, Ghacha, Mustafa Erdilman, Szabo

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Muhammet Demir (dk. 24) (Konyaspor), Wright (dk. 45) (Antalyaspor)