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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Guilherme'nin içeriye çevirdiği topta müsait pozisyondaki Çekiçi meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.


59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin şutu dışarı gitti.


90+11. dakikada Muric'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Mahir kafayla dokundu ama top uzak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy


Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Çekiçi, Soner Dikmen, Bruno Paz (Bouchalakis dk. 86 ?), Moreno (Muric dk. 76), Diouf (Pozuelo dk. 65), Muhammet Demir (Mahir Emreli dk. 65)


Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar


Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic


Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Ghacha dk. 70), Fredy (Bertuğ Yıldırım 90+5 ?), Larsson (Cemali Sertel dk. 83 ?), Wright


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Erdal Rakip, Nakajima, Mampasi, Mustafa Erdilman, Szabo


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Muhammet Demir (dk. 24) (Konyaspor), Wright (dk. 45) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Fredy, Emrecan Uzunhan, Ghacha (Antalyaspor), Guilherme, Calvo (Konyaspor)

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