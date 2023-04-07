Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Guilherme'nin içeriye çevirdiği topta müsait pozisyondaki Çekiçi meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin şutu dışarı gitti.
90+11. dakikada Muric'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Mahir kafayla dokundu ama top uzak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Çekiçi, Soner Dikmen, Bruno Paz (Bouchalakis dk. 86 ?), Moreno (Muric dk. 76), Diouf (Pozuelo dk. 65), Muhammet Demir (Mahir Emreli dk. 65)
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Ghacha dk. 70), Fredy (Bertuğ Yıldırım 90+5 ?), Larsson (Cemali Sertel dk. 83 ?), Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Erdal Rakip, Nakajima, Mampasi, Mustafa Erdilman, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Muhammet Demir (dk. 24) (Konyaspor), Wright (dk. 45) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fredy, Emrecan Uzunhan, Ghacha (Antalyaspor), Guilherme, Calvo (Konyaspor)