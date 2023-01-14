Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernandes'in yaptığı vuruşta top yakın direğin yanından dışarı gitti.
55. dakikada Welinton'un rakip yarı alanından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou Fernandes'e pasını verdi. Fernandes'in topukla penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Cenk meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
78. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstem auta çıktı.
87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Soner'in kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
88. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda kaleci Mert başarılı oldu.
90+5. dakikada N'koudou'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Tayfur dokundu. Devam eden pozisyonda Josef sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 1-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Muric dk. 64), Hadziahmetovic, Bruno Paz (Soner Dikmen dk. 77), Bytyqi, Muhammet Demir (Çekiçi dk. 46), Diouf (Ikpeazu 90+3 ?)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Mert Günok, Welinton (Tayfur Bingöl dk. 55), Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Fernandes, Masuaku, Redmond (N'Koudou dk. 55), Muleka (Emrecan Uzunhan dk. 90+7 ?), Cenk Tosun (Dele Alli dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Mert Günok (dk. 2 k.k.) (Konyaspor), Cenk Tosun (dk. 67), Josef (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Masuaku (Beşiktaş)