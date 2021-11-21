İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi ters kanattan atılan pasta topla buluştu ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0


13. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Boyd'un kafa vuruşu yandan auta çıktı.


33. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte yükselen Bolasie'nin yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


38. dakikada Boyd'un ceza yayı üzeri solundan direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi


Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Oğulcan, Mpoku, Michalak, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo


Yedekler: Zafer, Yasin, Remy, Dabo, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango, Alberk, Sabo


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Bytyqi (dk. 1) (Konyaspor)


Sarı kart: Ahmet (Konyaspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.