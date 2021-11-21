Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi ters kanattan atılan pasta topla buluştu ve ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
13. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Boyd'un kafa vuruşu yandan auta çıktı.
33. dakikada Çaykur Rizespor'da sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte yükselen Bolasie'nin yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
38. dakikada Boyd'un ceza yayı üzeri solundan direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi
Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Oğulcan, Mpoku, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo
Yedekler: Zafer, Yasin, Remy, Dabo, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango, Alberk, Sabo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Bytyqi (dk. 1) (Konyaspor)
Sarı kart: Ahmet (Konyaspor)