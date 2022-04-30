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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahasına kavisli gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kale önünde seken top filelerle buluştu. 1-0


29. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa'nın şutunda kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.


42. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Soner'in şutu direkten döndü ve topu kale çizgisinde Caner çıkardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlak Michalak'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin


Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan


Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Uğurcan, Barış, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Amilton, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Ahmed Musa, Emre, Borini, Pesic


Yedekler: Utku, Levent, Samed, Bistrovic, Balkovec, Salih, Alparslan, Karamoh, Salibur, Toure


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Gol: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor)

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